印防長籲中方履行共識　華外交部促印方糾正錯誤

中印邊境局勢持續緊張，印度傳媒報道，印度國防部長辛格周二（15日）批評，中方仍在拉達克地區屯駐兵力，違反兩國上世紀90年代達成的協議，並企圖單方面改變現狀。他強調印方不接受中方的做法，提醒中方兩國可以開戰，但不能掌控結局，重申印方尋求透過對話和平解決事件，敦促中方履行兩國外長上周達成的共識。

辛格表示，印度情報機構今年4月初發現中國違反協議，調動大量軍隊、裝備和彈藥，印方一開始保持正常巡邏模式，但不久便發生加勒萬河谷事件。他指出，中印此次對峙與以往有3點不同，包括解放軍暴力程度提高、過往未發生多個邊境點同時爆發衝突，以及雙方部隊部署的規模不同。

對此，中國外交部發言人汪文斌周四（17日）重申，中方的邊防部隊一貫嚴格遵守兩國間的協定和協議，致力於維護中國領土主權，維護邊境地區的和平與安寧。他認為，當務之急是印方立即糾正錯誤做法，盡快在現地脫離接觸，以實際行動推動邊境局勢緩和降溫。

此外，印度政府周三（16日）已設立由網路安全首席專員、陸軍退役中將潘特領導的專家委員會，調查中資企業深圳振華數據公司（Zhenhua Data）涉嫌收集個人資料事宜，又要求中國駐印度大使孫衞東參與調查，委員會將在30日內向政府遞交報告。