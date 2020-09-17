警破虛擬貨幣洗錢案　涉額1.2億人民幣

廣東省公安廳周四（17日）通報，警方今年展開「淨網2020」專項行動後，重點從網絡犯罪生態入手，全鏈條打擊突出網絡違法犯罪；截至上月底，全省共偵破網絡黑產案件逾1770宗，刑事拘留逾8749人。其中，惠州市警方偵破全國首宗利用「USDT」數字貨幣洗錢案件，拘捕76名疑犯，涉案金額達1.2億元（人民幣，下同，約1.4億港元）。

據通報，惠州警方今年4月接獲線報，指有本地網民在網上推廣某支付平台和招收代理兼職的廣告，聲稱向平台繳納保證金並上傳收款帳戶，足不出戶也可獲取高額返佣和提成。經查，警方發現該平台的營運人員利用會員的保證金和收款帳戶，為境外網絡賭博網站及詐騙平台提供接收、流轉、洗白資金服務，並採用「USDT」數字貨幣進行結算，逃避警方打擊。該平台會員遍布全國，人數超過3000人。

至今年6月8日，在省公安廳統一指揮下，惠州警方在深圳龍崗、惠州惠城、博羅等地同時收網，拘捕76名疑犯，查處涉案網絡支付工作室4間，搗破網絡賭博團夥2個。經初步核實，該平台運營近15個月，為境外120個賭博網站及70間投資詐騙平台提供資金結算服務，涉案金額達1.2億元。

另外，中山市警方今年4月初在網上巡查時，發現有小說網站彈出色情漫畫廣告，點擊廣告圖片後就跳轉到一個名為「X陌漫畫」的網站，內容全是色情漫畫。經查，警方發現「X陌漫畫」背後的是珠海某廣告公司，該公司主要股東利用廣告平台為黃賭毒、網絡詐騙等犯罪團夥進行推廣，吸引了大量未成年人註冊涉黃漫畫APP。截至案發，該平台累計廣告會員充值金額達8000多萬（約9275萬港元），其中「X陌漫畫」充值金額達200多萬元（約231萬港元）。警方及後在深圳、珠海、中山等地收網，搗破涉案窩點16個，拘捕107人，其中49人已遭刑事拘留。