維護商業利益　嵩山少林寺23年內註冊666個商標

河南嵩山少林寺近日發函斥責服飾品牌森馬，銷售含有「少林功夫」元素的服裝，涉嫌侵犯其商業權益。森馬隨後將涉事服裝從多個平台中下架。有內媒跟進事件時發現，嵩山少林寺作為宗教機構，自上世紀90年代開始，23年間一共申請註冊666個商標。而其註冊的商標大多數與「少林」字樣相關。嵩山少林寺更分別就東、西、南、北少林等商標成功註冊。

據內媒周四（17日）報道，嵩山少林寺於今年9月1日發布聲明，稱嵩山少林寺是註冊商標「少林功夫」在服裝類商品上的所有權人，指出森馬未經授權，將「少林功夫」用於服裝標籤及商品名稱，並在各平台出售，侵犯少林寺知識產權。

嵩山少林寺的維權事件引發民眾關注，有人認為「少林功夫」應該是屬於全社會的公共文化品，指少林寺維權之舉實則是為維護商業利益，行為並不妥當。有律師則指出，即使「少林功夫屬於全社會」，但這和嵩山少林寺的商標註冊並無衝突。少林寺是法律認可的一個組織，以該組織名義申請商標，在法律層面不存在問題，更能有效保護品牌和商譽。

其實嵩山少林寺過往曾為保護商標利益，而與多家企業產生法律糾紛。例如河南登封市有商家在2017至2018年間，因銷售「少林寺」牌素餅而遭起訴，市場監督管理局認定該產品為侵權商品，並作出罰款10萬元人民幣（約11.6萬港元）的行政處罰。據中國商標網資訊顯示，嵩山少林寺自1998年開始，已陸續在幾乎全類商品上註冊了「少林寺」的商標。