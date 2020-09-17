省公安廳通報淨網行動成果　破5131案拘逾1.9萬人

浙江省公安廳周四（17日）通報「淨網2020」專項行動成果，行動期間，警方重點打擊侵犯公民個人資料、黑客攻擊、網絡黑灰產業鏈、網絡黃賭等違法犯罪活動，偵破網絡犯罪案件5131宗，包括一批在全國具影響的重特大案件，拘捕各類犯罪疑犯逾1.9萬人，取得階段性戰果。

據統計，浙江省警方今年以來已破獲120宗非法獲取公民個人資料案件，拘捕360名疑犯。其中，金華市警方今年3月破獲一宗由公安部掛牌督辦的侵犯公民個人資料案，該不法團夥利用黑客手段非法獲取公民資料，並透過「中間商」在暗網平台出售資料牟利，並通過虛擬貨幣交易，逃避警方偵查。行動中，警方共拘捕20名疑犯，涉案金額近千萬元人民幣。

另外，浙江省警方共偵辦非法侵入、破壞電腦系統等案件53宗，搗破黑客集團18個，拘捕疑犯169人，繳獲各類惡意程序或工具77個。其中，湖州市警方今年1月接獲市民報案，指在家中下載一款名為DVPN的免費軟件後，電腦中的文件遭加密，並被黑客勒索比特幣。

此外，浙江省警方又偵破非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等案件231宗，搗破從事網絡黑灰產業犯罪團夥89個，拘捕疑犯3563人。警方又展開7X24小時網上巡查處置制度，劍指網絡淫穢色情犯罪直播亂象，今年以來偵破利用網絡平台傳播淫穢物品、組織淫穢表演案件71宗，摧毀色情網絡直播等涉黃平台113個，拘捕疑犯322人。