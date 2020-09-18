再揭4犯人「紙面服刑」　自治區紀委調查監獄系統

內蒙古「紙面服刑」男子王韻虹早年因故意殺人罪被判死緩，後經減刑和獲准保外就醫後，令他可在獄外活動多時。內蒙古紀委監委近日通報稱，調查王男案件期間，又發現4名犯人有類似情況，其中一人是吉林長春「黑老大」郝偉成，曾獲減刑3年1個月，目前在呼和浩特第二監獄服刑。當局發現事件與當地監獄系統多名公職人員有關，決定併案調查。

呼和浩特法院早前公布的裁定書顯示，公訴機關指控郝偉成自1990年後，結集逾30名社會閒散人員，以暴力、威脅手段，壟斷當地水果批發市場，長期以非法索債、非法拘禁、敲詐勒索和非法持有槍枝等；通過行賄獲政府官員和司法人員充當保護傘，欺壓百姓，嚴重破壞當地經濟和社會生活秩序。

郝男最終判囚20年和罰款4000萬元人民幣（約4641萬港元），惟他被指在服刑期間認罪悔罪，12次立功，評為改造積極分子等，最終獲減刑，刑期至2026年12月10日。

另外，內蒙古錫林浩特市2004年犯持槍殺人案兇手莊永華，被指在獄中發明專利和立功，多次違法保外就醫，直接從死緩減至囚18年。因信用卡詐騙罪、合約詐騙罪被判囚無期徒刑的鄒慶，2014年獲法院減至囚14年，隨後又減刑1年半。

據了解，內蒙古紀委監委周三（16日）曾通報稱，多名犯人獲減刑與內蒙古副監獄長王全仁、楊文智等人涉玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊減刑等有關。