副局長無力還罰款情婦拒伸援手　髮妻賣樓相助

江蘇蘇州市住建局一名陸姓副局長近日因受賄獲刑3年半、罰款20萬元（人民幣，下同，約23.2萬港元）。內媒指，陸曾情婦一擲千金，故今次被判罰款後，希望情婦幫忙償還部分款項，不料遭拒絕。反觀他的結髮妻子，多方籌措資金，更考慮賣樓幫他還款。

據內媒周三（16日）報道，陸男在2008年5月在一家卡拉OK認識領班媛媛，已婚的陸男一度認定媛媛為真愛，除大方帶她外出旅遊外，更給予大量零用錢，滿足其一切物質需求。陸男在2013年9月調任住建局副局長後，媛媛要求他給予37.5萬元（約43.6萬港元）作為購房首期及車位費用，陸男為滿足紅顏想盡辦法。

陸男想起做工程的武老闆每逢過時過節總會以各種名目給他送錢。武又多次賄賂陸男，以得到工程。在2018年3月，陸男因媛媛多次催促，便向武老闆先後借款25萬元（約29萬港元），直至案發前從未償還。陸男及後遭到當地紀委調查，經查，陸藉工程承接及項目檢查，非法收受財物共60萬元（約69.7萬港元），吳中區檢察院更在去年8月12日向陸男提出起訴。

法官在審理案件時，認為陸男首次向武男借款時，兩人只是初識，雙方存在認可債權債務關係。但自幫武老闆承接工程後，2人關係已經變質，雙方已形成穩固的錢權交易關係。陸男亦沒有歸還借款的行為，因此已有收受賄賂意味，因此判陸男受賄罪成，需退還贓款。