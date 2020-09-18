騙徒假冒班主任混入群組　4家長損失1400人民幣

浙江杭州市近日有騙徒混入班級家長群組，更假冒班主任，在群組中向家長收取學習資料費，騙取4名家長1400元（人民幣，下同，約1624港元）。及後，有家長發現群組內竟有2個頭像、暱稱一樣的「班主任」，致電班主任查詢後，才發現上當。目前，警方已對案件展開調查。

內媒周四（17日）報道，家長王女士於上周二（8日）到派出所報案，指有人冒充班主任收費，令其損失800元（約928港元）。士指出該騙徒在群組向家長表示，因孩子上學期的成績退步，所以學校新推出一款學習資料，需要家長支付200元（約232港元）。騙徒要求家長在群組以微信紅包形式付款。

之後，王女士收到騙徒私信，指自己在提現紅包至銀行戶口期間，發現銀行卡出現問題，需要在2小時後才能將款項轉出。希望王女士能幫忙周轉1000元（約1160港元），以紅包形式發到家長群，並會在2小時後歸還。王女士當時信以為真，便發出紅包。

及後，有家長發現群內有兩個班主任時，王女士才驚覺受騙。不久後，騙徒已在群組中消失，王女士及後報警求助。據警方分析，騙徒可能透過盜用家長微信帳號而成功混水摸魚，加入群組行騙。警方將繼續追查該騙徒的身份。