警破30年謀殺案　兇手殺5歲女童後棄屍窯洞

山西高平市5歲女童侯X芳30年前被殺，更被棄屍在廢棄窯洞內。警方今年初對案件重新展開調查，在村內逐家逐戶訪問，並利用大數據調查，最終一名侯姓疑犯在警誡下招供，承認殺人藏屍。目前，侯男因涉故意殺人罪，已被警方刑事拘留。

案情指，侯X芳在1990年5月14日在河西鎮黃家溝村離奇失蹤，其父母到處搜尋多年不果；至2002年1月7日，一名胡姓村民才意外在空置房屋內的廢棄窯洞中，發現女童的屍體。高平市公安局調查後，認為女童死於謀殺，但始終未能找到兇手，案件成為懸案。

直至今年初，高平市公安局按省公安廳的要求，重新對命案積案展開調查。警方召集18年前參與辦案的警員，再次討論案情。另重新梳理分析案件材料，最終把幾名男子列為嫌疑對象。

一份18年前的詢問筆錄亦引起警方注意，發現當時一名村民侯X山，竟能將12年前的事情回憶得頭頭是道，其超乎常人的記憶力令人懷疑。警方傳召侯X山到案，經審訊後，侯男如實供認了殺人經過。

侯男供稱，30年前對獨自一人的女童起了色心，於是將女童推倒致其頭部受傷，由以手捂住女童口鼻，最終女童被掐頸致死。侯男在女童死後，再對其進行猥褻，事後藏屍廢棄窯洞內。