陸軍機多次逼近台空域　解放軍台海附近實戰演練

負責經濟增長、能源及環境事務的美國國務次卿克拉奇目前正在台灣訪問，解放軍周五（18日）早上派軍機5次出現在台灣附近空域，台軍連發16次廣播驅離；與此同時，有美軍偵察機飛往黃海執行任務。大陸國防部發言人任國強周五表示，解放軍東部戰區自即日起在台海附近實戰演練，稱是針對目前台海形勢採取的正當必要行動。

報道指，解放軍軍機在1小時內，陸續出現在台灣的西南空域、西部空域、北部空域及西北空域，高度分別為5700米、7500米、6300米、7000米和8400米。台軍在廣播驅離多次呼喊「接近我領空」字眼，反映解放軍軍機愈來愈逼近，亦是台軍十分少見的狀況。

台媒表示，台軍數次在廣播中罕有叫出「接近我領空」字眼，而非慣用的「空域」或「ADIZ（航空識別區）」。惟官方暫未公布解放軍派出的是甚麼類型的軍機。台灣有軍事專家形容，近日解放軍頻繁派軍機接近台灣空域，可見其武力威嚇動作愈來愈囂張。

另外國新辦周五召開記者會，有記者問及美國國務院次卿訪台一事，任國強表示，針對目前台海形勢，維護國家主權和領土完整，東部戰區自周五開始，在台海附近進行實戰化演練。任國強表示，美國和民進黨當局頻繁製造事端，前者以台製華，後者挾洋自重，都是癡心妄想，注定是死路一條，「玩火者必自焚」。他續稱，解放軍有足夠的能力挫敗一切外部勢力干涉和台獨分裂行徑。

另一邊廂，追蹤美國軍機動向的社交網帳戶Aircraft Spots同日發文稱，美國空軍派出RC135S電子偵察機，從日本沖繩縣嘉手納空軍基地起飛，飛往黃海執行任務。