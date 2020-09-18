不滿兒子遭攻擊　家長持電擊棒闖學校電暈男生

台灣桃園市某中學一名房姓家長，因不滿兒子遭患有亞氏保加症的徐姓同學多次攻擊，周三（16日）竟冒充輔導人員進入學校。期間，在目睹徐男情緒失控後，房上前制止，被徐咬傷後，竟使用電擊棒電暈徐。雙方事後互相提告。校方承認存在失誤，目前已讓徐男和原班級分開，以獨立空間上課，並派專業輔導員輔導。

市議員黃敬平指出，徐男今年就讀中一，情緒管理能力欠佳，且具有攻擊他人傾向。在事發前，他不但多次出手攻擊同學，更持椅子襲擊老師，在開學短短3周以來，已有3名老師遇襲。惟校方一直未有積極跟進相關暴力事件，學生和家長惶惶不可終日，因此有人提議成立組織自救。

豈料在周三早上，竟有家長謊稱輔導人員，騙過警衞闖入學校。就連老師也誤以為房為陪讀家長而容許其進入教室。及後徐男因中文堂時教學影片播放失敗而失控上前，房姓家長拿出電擊器制止徐男，最終雙方均告受傷。

校方解釋事件指，日前與徐男家長達成協議，由家長派員陪讀。因此學校誤以為該名家長就是陪讀員，才讓他進入班級，校方坦承對事件存在疏忽。