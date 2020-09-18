美國國務次卿訪台第二天　就經貿議題展開前期對話

負責經濟增長、能源及環境事務的國務次卿克拉奇周四（17日）乘專機抵達台北，旋風式訪台3日，成為自1979年以來訪台的最高級美國國務院官員。克拉奇周五（18日）早上台方官員就經貿議題展開「前期對話」，預計當晚與台灣的蔡英文總統會面，並出席總統府舉行的宴會。

台媒報道指，克拉奇周五早上與台灣的行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花財政部長蘇建榮等多人，在萬豪酒店就台美供應鏈等貿易議題舉行會談，為未來的經濟高級別對話展開「前期對話」。克拉奇於中午與以科技界為主的台灣企業代表參加午宴，展開美方非常關注科技供應鏈課題。

雙方至下午舉行「民主對話」，美方派出負責人權和事務的助理國務卿德斯特羅、國務院全球婦女議題大使柯里，與台方的外交部長吳釗燮會面，討論目前區內人民與民主情況。克拉奇亦會與行政院長蘇貞昌會面，討論台美雙方經貿及產業鏈等問題。

蔡英文將於當晚在官邸宴請美方代表團，除了克拉奇等上述官員，還包括商務部助理部長施特夫、國防部前助理部長薛瑞福，雙方料談及經貿議題、印太區域安全問題等。克拉奇等人將於周六（19日）參加已故前總統李登輝的追思禮拜，同日下午離開。

蘇貞昌周五前往立法院報告瘦肉精美豬牛輸台的政策，對於克拉奇臨時取消台美經濟與商業對話，蘇貞昌指台美關係一再有突破，美國各方面也一再支持台灣，由美國衞生及公共服務部部長阿薩爾至克拉奇訪台，非常難得，台政府將藉此交換有利雙邊的意見。對於有美國國會議員呼籲美國恢復與台灣的正式邦交關係，蘇貞昌稱台灣很樂意負起國際責任，若非因為大陸政治因素干擾，台灣能有更多貢獻。

美國報章《紐約時報》分析指，克拉奇此行反映美國政府，加強抗衡中國近年企圖在國際上孤立台灣的行動；而在兩岸形勢緊張之際，此行對台灣而言是展現台美關係日益鞏固的機會。