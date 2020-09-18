國新辦發布維和行動白皮書　30年來16名官兵喪命

國務院新聞辦周五（18日）發布《中國軍隊參加聯合國維和行動30年》白皮書，指中國軍隊30年來先後參加了25項聯合國維和行動，累計派出維和官兵4萬多人次，執行監督停火、穩定局勢及保護平民等行動，期間有16名中國維和官兵犧牲。

白皮書梳理中國軍隊參加聯合國維和行動大事記，指出中方先後與90多個國家、10多個國際和地區組織開展維和交流與合作，通過團組互訪、專家交流、聯合演習訓練、人員培訓等形式增進互相了解，交流經驗做法，加強務實合作、雙邊及多邊關係，不斷提升維和能力。

白皮書提到，中國軍隊是聯合國維和行動的關鍵力量，其維和官兵的足迹遍布柬埔寨、利比里亞、蘇丹、黎巴嫩、中非等20多個國家和地區，在推進和平解決爭端、維護地區安全穩定、促進駐在國經濟社會發展等方面貢獻良多。中方在這些年完成維和待命部隊組建，為各國培訓維和人員，向非盟提供無償軍事援助，派出首支維和直升機分隊執行任務，並設立中國－聯合國和平與發展基金支持聯合國維和行動。

白皮書又指，中國將繼續履行大國責任，繼續發揮安理會常任理事國作用，支持和參與聯合國維和行動，響應聯合國「為維和而行動」倡議，支持對聯合國維和行動進行合理必要改革；並強調中國始終是世界和平的建設者，中國軍隊始終是世界和平與發展的正義力量。