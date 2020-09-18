新冠肺炎：逝者微博帳號設保護狀態　外界疑針對李文亮

被譽為內地新冠肺炎疫情「吹哨人」、湖北武漢市中心醫院眼科醫生李文亮，今年2月染疫身亡。他逝世後，網民一直都在他的微博帳戶留言，至今累計有過百萬留言。新浪微博周四（17日）發出公告，指為了保護逝者私隱，將對相關帳號設置保護狀態，禁止登錄、發布或刪除內容。

微博管理員公告指，為了完善平台服務，保障用戶權益，保護逝者私隱，防止逝者帳號被盜，站方將對逝者帳號設置保護狀態，即帳號不能登錄、不能發布新內容、不能刪除內容、不能更改狀態。公告未有清楚交代，網民之後是否仍可在逝者的微博留言，外界懷疑新規定是針對李文亮的微博。

對於疑似逝者帳號，站方將要求該用戶提供個人身份證明、與逝者之間關係證明、逝者死亡證明等資料，一經審核確認，將對該帳號設置保護狀態。若逝者帳號在設置保護狀態前被盜，站方將就此核實，確認被盜後可還原個人信息，包括頭像、暱稱，刪除被盜之後發布的微博內容，並設置保護狀態。

李文亮早於去年12月30日已向外界發出疫情防控預警，因而被稱為「吹哨人」。由於他在微信提醒朋友注意疫情，一度被認定為造謠者而遭警方約談訓誡。惟他今年2月初確診感染新冠肺炎，數日後不敵病魔逝世，遺下妻兒。