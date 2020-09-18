《華郵》分社社長離京　40年來首無駐華記者

中美角力加劇，更波及兩國記者的採訪工作。美國《華盛頓郵報》北京分社社長法菲爾德（Anna Fifield）日前在Twitter發文，指自己已離開中國。美國國務院今年2月將多間內地傳媒列為在美外交使團，中方隨即驅逐3名《華郵》記者。由於中方一直拒向接任記者發出簽證，《華郵》40年來首度沒有中國特派記者。

法菲爾德周二（15日）在Twitter上載《華郵》北京辦事處的照片，表示「我最後一次關上這扇大門」，同時結束了在海外採訪20年的生涯。據了解，她因為有新工作，已於周二返抵家鄉新西蘭。《華郵》特派記者施家曦（Gerry Shih）今年3月遭到中方驅逐，繼任記者竇伊文（Eva Dou）卻遲遲未獲得簽證。法菲爾德離開北京後，《華郵》北京辦事處僅剩2名中國籍研究員。

除了《華郵》，美國的《紐約時報》、《華爾街日報》等亦面臨記者簽證問題。中方今年3月點名《華郵》、《紐時》、《華爾街日報》等傳媒為外國代表機構，要求有關傳媒需向中方報告在華的人員、財務與運作狀況。