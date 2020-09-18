新冠肺炎：抗疫護士赴劇場觀演　與丈夫慘遭旋轉座椅壓死

漢秀劇場採用可移動及升降的座椅。

湖北武漢漢秀劇場正式復演，近日舉辦3場公益演出，以答謝醫護人員抗擊新冠疫情。內媒周四（17日）報道，同濟醫院一名抗疫護士與家人到劇場觀看演出時，兒子不慎跌入旋轉座椅下，她與丈夫為救兒子，被座椅擠壓而雙雙死亡，男童則被安全網接住。目前涉事劇場已停業，當局就事故原因展開調查。

有網民近日在微博發文，指其工廠一名趙姓同事的媳婦是武漢同濟醫院骨外科護士。該護士在本月6日晚，帶同丈夫和4歲兒子到漢秀劇場，觀看慰問抗疫人員的演出。惟當晚9時左右、演出快結束時，男童準備離開座位時不慎跌入旋轉座椅下面，趙姓夫婦伸手欲拉起兒子但不成功。男童最終跌進去安全網逃過一劫，惟夫婦二人不幸受旋轉座椅擠壓死亡。

武昌區應急管理局周四通報，本月6日晚9時07分，武漢萬達德貢演藝有限公司（下稱萬達德貢）所屬的漢秀劇場發生一宗事故，兩人不幸身亡。區政府人員趕赴現場開展應急救援、家屬安撫等工作；另迅速成立小組調查事故原因，並妥善做好相關善後工作。目前，事故原因及責任主體正在進一步調查之中，萬達德貢與死者家屬就賠償等事宜已達成一致。

根據漢秀劇場的簡介，觀影區是其核心部分，是高科技的集合所在地；整個觀眾席可容納2000人，是世界上第一座採用移動升降座椅的水秀劇場。劇場原定在本月10日開門迎客，復演前分別舉辦3場公益演出，特邀2970名醫護人員共賞。但疑因事故關係，劇場目前以設備維修為由關閉。