台立法院新會期開始　國民黨抬巨豬公仔抗議美豬進口

台灣明年初開放美國含瘦肉精的豬肉及牛肉進口，引來在野黨和豬農不滿。台灣的立法院周五（18日）新會期開始，行政院長蘇貞昌將針對上述專案報告；國民黨抬巨型豬公仔入會場，立委排成人牆高呼口號抗議。國民黨立委認為相關政策是黑箱作業，要求蘇貞昌道歉、台灣的蔡英文總統到立法院報告、台灣的農委會主委陳吉仲請辭。

國民黨立委自周四（17日）連夜在立法院會場大門外駐守，高呼口號反對美豬牛進口。黨團總召林為洲表示，要求變更議程，除了要求蔡英文到場報告為何要進口美豬，又要求她與蘇貞昌向民眾道歉。國民黨立委要求入口美豬需經過公投，拒絕黑箱作業。

立法院第10屆第2會期周五開始，國民黨團向立法院提交議案，要求行政院公開對美談判開放美豬進口台灣的過程，後續台美雙邊貿易會談應秉持公開透明原則，每月向立法院提交書面報告。院會決議逕付二讀，由國民黨團、民進黨團共同負責召集協商。

另外，農委會、中央畜產會等部門和民間協會周五再次開會，討論穩定台豬市場競爭力的辦法和百億新台幣養豬產業基金的用途。豬農要求毛豬交易均價若低於平均飼養成本，將由政府收購。惟農委會副主委黃金城表示，此做法將不利農業運作革新，遂認為農委會不會使用收購方式處理。