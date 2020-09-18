秦皇島查處違建別墅　規劃局決定關閉8幢沒收18幢

內地政府近年非常關注房屋違建的問題，更先後懲處多名監管不力的地方官員。河北秦皇島市自然資源和規劃局近日宣布，決定對一批違建別墅進行查處。當中，有8幢別墅需要關閉，其中18幢更被當局沒收。

自然資源和規劃局公告稱，當地山海關區石河鎮有度假村別墅項目，涉嫌違規興建在燕塞湖一級水源地保護區內。當局認定其屬違規建築。目前，山海關區政府已根據《水污染防治法》責令關閉。

另外，公告指出有老年公寓項目涉嫌佔用國有建設用地，擅自改變土地使用用途，違法興建14棟別墅，建築面積達5460平方米。當局經調查後，決定把違建別墅全部沒收，並移交至區財政局。

當局表示，有發展商在撫寧區南戴河渤海森林公園違規興建別墅，非法佔地面積4.12畝，最終決定將3幢別墅全部沒收;昌黎縣亦有住宅院落項目非法佔用北戴河風景名勝區5.67畝土地，當局依法作出沒收的行政處罰。

內地官場早前亦曾因違建別墅風波，而掀起連場人事變動。當中的佼佼者，應屬轟動一時的陝西秦嶺違建別墅事件。在2000年起多年間，秦嶺自然保護區內陸續有豪華私人別墅修建，即使經多次批示，仍未有效整改。直至2018年，中央派出工作組作出專項整治，共清查出近1194幢別墅屬違建，拆除1185幢、沒收9幢，收回4557畝國有土地、退還3257畝集體土地。

事件揭示陝西官員的腐敗問題，導致官場出現大地震。該省省委前書記趙正永亦因涉及此案而下台，更在今年7月被判死緩，剝奪政治權利終身；而陝西前副省長陳國強亦在因受賄罪被判囚13年；漢中市前副市長鄭永濤被指在違建別墅問題虛假整改、涉嫌受賄被起訴。