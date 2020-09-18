颱風「紅霞」登陸越南　廣東受環流影響下暴雨

今年第11號颱風「紅霞」已於周五（18日）上午約9時半，在越南順化省東部沿海登陸，中心附近最大風力有10級。廣東省氣象局指，受紅霞外圍的東南風及弱冷空氣影響，廣東南部會有大雨局部暴雨，未來2天中西部有大到暴雨，其它地區有分散雷雨。

廣東省氣象局分析，弱冷空氣已於周五上午影響廣東省中北部，廣東未來幾天副高維持強勢。該省沿海包括瓊州海峽、北部灣、粵西海面會有8至9級大風，預計周六（19日）起風力明顯減弱。

氣象專家指，隨冷空氣南下廣東，疊加颱風環流影響，該省北高南低氣壓梯度大，沿海風力加大，尤其粵西沿海梯度最大風更明顯。同時，紅霞略呈偏心結構，主雨區在其中心略偏左區域，廣東省以東南風激發的對流性降雨為主，再加上冷空氣南下與偏南氣流碰撞，容易激發局地強降雨。

黑龍江省水文水資源中心，周五上午10時發布松花江幹流肇源和哈爾濱江段洪水預報。受第二松花江和嫩江來水的共同影響，松花江幹流上游江段水位持續上漲，其中嫩江大賚站水位達132.46米，超警戒水位0.72米；松花江肇源站水位128.83米，超警戒水位0.93米。

該省水文水資源中心預計，松花江幹流肇源站將於下周日（20日）前後出現洪峰，洪峰水位約129米，超警戒水位1.10米，超保證水位0.30米，洪水量級約9年一遇。松花江幹流哈爾濱站將於下周五（25日）前後出現洪峰，洪峰水位約118.60米，超警戒水位0.30米，洪水量級約8年一遇。