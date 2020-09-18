三峽水庫迎秋季洪水　入庫流量持續上升

三峽集團發布的水情信息顯示，自周四（17日）晚上8時起，入庫流量已達每秒3.75萬立方米，是三峽水庫本月以來的首輪秋季洪水，來水持續增長。湖北荊州海事局指出，因應長江荊江段水位交替下降明顯，通航環境複雜，遂啟動相應監管預案實施24小時監控，避免發生險情事故。

信息指出，本月以來，長江流域部分地區受大雨至暴雨影響，上游出現較大來水過程。當中白鶴灘水文站在周二（15日）出現2014年建站以來最高水位；烏江武隆站周四下午出現最高水位187.24米，相應流量每秒8,460立方米，低於警戒水位5.76米。

隨着三峽水庫於上周四（10日）啟動2020年試驗性蓄水，至周四晚8時，入庫及出庫流量分別達到每秒37,500立方米及27,900立方米。因攔蓄洪水，三峽水庫的水位持續上升、達156.07米，較初步蓄水時上漲1.24米。

受上游來水影響，宜昌站水位在一日內陡漲1.58米，當地海事局迅速加強現場巡航等方式，對轄段所屬航運企業、船舶及時通報水情。另荊州海事部門加強預警宣傳，重點檢查航標配置、航道闊度及航道水深等情況。