美駐華大使譴責中國處理方式　令新冠疫情全球大流行

美國駐華大使、前艾奧瓦州州長布蘭斯塔德日前宣布退休回國。他周五（18日）在北京接受美媒訪問時，譴責北京在新冠疫情爆發初期的處理方式，「令本可在武漢市受控的疫情，最後演變為全球大流行疾病」。

布蘭斯塔德在訪問中，同意美國總統特朗普稱中國應為疫情負責的主張。他指：「中國體制掩蓋事實，甚至懲罰一開始指出爆發疫情的醫生。」他稱特朗普初時相信中國對病毒的說法，之後卻發現中方所言不實。

布蘭斯塔德說：「我認為，是中國共產制度及他們不願意承認做錯事，才會導致整件事件發生，而這就是悲劇。」

另境外傳媒報道，布蘭斯塔德周四（17日）在美駐華大使館舉行的美國憲法日活動上，曾與因犯煽動顛覆國家政權罪和妨害公務罪判囚的內地律師余文生妻子許艷會面。

有外媒分析指，布蘭斯塔德回美國，可能會影響中立州艾奧瓦州的選情；他在中西部地區亦擁有很高的知名度，而又在中國擔任駐華大使多年，特朗普可能將其視為談論中國影響力的最佳人選。

較早前，布蘭斯塔德周四（17日）在記者會上表示，美國並不尋求圍堵中國，而是希望看到中國繁榮，成為全球體系中有建設的支持方。認為中美兩國應該共同責任、重設關係、確保兩國和全世界的穩定。

中國外交部發言人汪文斌周五在記者會上，對布蘭斯塔德周四記者會上的發言及有關表態表示讚賞。他認為雖有個別美政客指摘中國竊取他國技術，但國際社會和美國的有識之士自有公論。