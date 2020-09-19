少女校內墮亡警認定自殺 同學：她被4人抬上頂樓

浙江寧波市寧海縣第一職業中學的一名高二學生娜娜，日前在開學日墮樓身亡，警方事後排除他殺。死者父親俞先生周三（16日）指，對愛女的死因充滿不解，包括涉事宿舍的閉路電視全部受損。有學生透露，娜娜當日被4名男生抬上樓頂，但警方及教育局一直未就案件公開解釋。

俞先生表示，當日目送女兒走進校園後，下午1時許收到她墮樓的噩耗。娜娜腰部骨折、子宮移位、腹腔大量出血，最終延至晚上10時不治。他翌日前往學校整理遺物時，卻找不到女兒隨身攜帶的銀包，又發現閉路電視損壞，未有拍下事發一刻。校方解釋，閉路電視上月29日因雷電關係受損。另死者朋友指，當日娜娜情緒正常，並未和同學產生矛盾，難以想像她有自殺的念頭。

警方事後講述，當日有幾名男生親眼見到娜娜坐在頂樓的欄杆外，5分鐘後墮樓。經查，死者性格內向，曾用手機瀏覽《中國婦女自殺率全世界第四》等文章，遂判定她存在自殺傾向，排除他殺，不予立案，要求家屬與校方自行協商解決。

俞先生指，女兒原有的床位被寢室長取得，兩人關係並不和睦，懷疑雙方曾因床位產生矛盾，愛女的死或與床位分配有關。有女學生曾透露，娜娜是被4個男生抬上樓頂，「之後再問那個女生她就反口了」，他對此耿耿於懷。

教育局事後只願向死者家屬提出賠償，拒絕屍檢的要求。直至周三，內媒聯繫寧海縣教育局副局長，他表示局方已向學校了解事件，案件應由負責調查的公安機關定性。如需採訪則事前需得到領導批准，至於媒體需和哪個部門對接採訪事宜，他則稱不知道。