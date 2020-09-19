官方發布旅遊消費參考成本　規範食住行洗費

雲南省旅遊業協會、省旅行社協會近日共同發布《2020年雲南主要旅遊線路和旅遊產品參考成本（銷售價格的最低界線）及構成消費提示》，以「吃、住、行」方面，給遊客、旅行社提供參考的用費標準。以旺季為例，16人以上的旅遊團隊，每人的餐費限制為每餐25元（人民幣，下同，約29港元）。

《提示》根據吃、住、行三要素以及綜合服務費，提供參考成本。在「住」方面，將1至5星級的酒店劃分收費標準；在旺季時期，3星級酒店為每人每天80元（約92港元）、4星級為150元（約174港元），平季時期則分別為60元及120元（約69及139港元）；而5星級酒店則參照各州市的價格再執行。

在「吃」方面，16人以上的旅遊團的餐費為每人每餐25元。「行」方面，旅遊大巴用車費參考成本為平季每人每天50元（約58港元），旺季每人每天65元（約75港元）；包含導遊服務費、管理費和稅費的綜合服務費參考成本，為每人每天30元（約34港元）。

省旅遊業協會相關人士表示，發布該消費提示目的在於引導遊客正確選擇雲南旅遊路線產品，減少因參加「不合理低價遊」產生的各類糾紛，進一步規範旅遊市場秩序。而今年10月1日起，內地將正式施行《線上旅遊經營服務管理暫行規定》，將不合理低價遊、評價權保障等納入監管，規範線上旅遊市場秩序。