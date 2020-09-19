利誘逾20人偷渡緬甸從事電訊詐騙　3人遭警方拘捕

重慶巫山縣公安局近日通報指，警方成功破獲一個組織偷越國境的犯罪集團，3名主腦被拘捕，近20名非法出入境人員被行政處罰。警方指以曹姓男子為首的3名疑犯，以高薪誘騙並組織他人偷渡到緬甸，從事電信詐騙，更勾結當地非法武裝組織強迫偷渡人員工作，索要高額贖身費用。

警方指，在今年4月初對境外往返巫山人員展開排查，發現曹男在疫情期間行蹤詭秘，便對其加以監察。警方介紹稱，曹男在年初認為在在緬甸從事電訊詐騙能獲取暴利，便設法與緬甸境內的詐騙集團取得聯繫，更相若曹Ｘ磊、諶Ｘ紅偷渡到緬甸考察。

曹Ｘ毅回國後邀請龔Ｘ平合作，以工作輕鬆、月入1.5萬元人民幣（約1.74萬港元）作招來，並承諾提供免費的往返機票，誘騙近20人分批偷渡至緬甸，並在當地電訊詐騙集團手下工作。

那些受騙的偷渡人士到緬甸後才知道當地疫情嚴重，隨時有感染風險。而所謂的高薪工作實際上就是從事詐騙。他們被被集中關押於秘密場所，更被非法武裝組織持槍嚴密看管，若不按照指示工作，便會遭毆打，並關進黑房。

經國內親人四處湊錢後，他們向境外詐騙集團補繳機票費、偷渡費、生活費等高額費用後，得以贖身回國。目前，案件仍在調查中。