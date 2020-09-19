鵝首曲頸壺存黃褐色液體　證實為西漢早期古酒

河南三門峽市文物考古部門，早前在一處棚戶區發現西漢初期墓葬，並出土2300多件文物；當中發現的鵝首曲頸青銅壺，存有3000多毫升黃褐色液體。考古研究所周四（17日）表示，經檢測，壺內液體為西漢早期的古酒，並具止血消炎作用的藥酒。

今年5月，考古部門經3次勘探發掘，發現秦漢、唐宋、明清等時期的600多座墓葬。三門峽市文物考古研究所所長鄭立超表示，當中出土的鵝首曲頸青銅青銅壺，壺鵝首微頷、曲頸優雅，低垂的腹部巧妙化作壺身。根據液體的檢測報告，此壺應該是酒器，可從壺頂小孔倒出美酒，並與湖南長沙馬王堆漢墓出土的醫學方書《五十二病方》中的相關記載相符，是可以止血消炎的藥酒。

鄭又指出，鵝首曲頸青銅壺出自三門峽後川村古墓群，其所在的古墓年代為西漢初年，墓主人應是位身高1.8米左右的男子。而在墓葬中出土的銅器包括銅鏡、銅盆、銅飾品等，說明墓主人愛美；另鐵劍配有由4塊玉飾物組成的玉劍具，說明是一名武士；加上鵝壺盛有美酒，他認為墓主人應是位追求生活品質的「優質男」。