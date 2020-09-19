小狗慘遭遺棄兼石膏封身　致雙眼失明多處骨折

北京1名蘇姓動物義工，近日在天橋上發現一個寫有「領養小狗」的紙箱，惟箱內的小狗全身竟被塗上石膏、快粘粉等建築物料。小狗經獸醫清理後，惟牠已失明及多處骨折。蘇女斥責遺棄小狗的人：「根本是謀殺！」有網民獲悉事件後，狠批兇手：「禽獸不如！」目前，警方以「某某尋釁滋事案」受理及調查事件。

事發於周一（14日），蘇女在清河毛紡路一處天橋上發現前述紙箱，但箱裏卻只有1個包裝袋。細心觀察才見到袋內裝有一隻小狗，惟牠身體被灰白色奇怪物質封着，不能動彈。蘇女起初以為有人惡作劇，將麵粉塗在小狗身上，但她到醫院後才得知，小狗的身上是建築物料，且是惡意塗在其身上，甚至連眼睛都被波及。

獸醫幫小狗清理完身體的石膏後，再慢慢清走滲入眼睛內的石膏，惟牠的眼睛已難以掙開。檢查後推斷，小狗只有約3個月大，身上有不少外傷，腳掌2處骨折；而眼睛的視網膜被毀，相信無法康復，而現時後腿亦無法站立。

蘇女斥責，自己從事救助動物的工作已10年，見過各種各種惡劣虐待動物的事，「但是這樣的事情還是第一次」。有網民得悉小狗的慘況後，均痛斥兇手，「這種人應該下地獄」、「禽獸不如」、「不愛狗，但能不能別傷害牠」、「看着就心痛」。