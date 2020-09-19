女子在地鐵補妝無讓座　遭躁男辱罵毆打

浙江杭州近日一段「女孩在地鐵上補妝被男子辱罵毆打」的影片在網上熱傳。片中男子因不滿車廂內一女生只顧補妝，不讓座給老人而破口大罵；雙方事後發生爭執，女生後來更被對方推倒及「踩肚」。至周四（17日），警方已介入調查事件，並聯絡目擊者調查。

事發於周二（15日），有網民在社交網爆料，指當日在地鐵2號線，一名男子見到旁邊的女生在座位上化妝，不讓座給旁邊的老婦，便斥責她「臭美」。儘管該名女生已起身讓座，男子又不斷嘮叨，「為甚麼讓老奶奶自己過來」，雙方繼而發生口角。

未料，罵人的男子起身踢倒對方，並踩着女生的肚子，更不顧其他乘客勸架，反覆的說；「誰說不能打女人？女人也是動物，今天我就要好好調教你。」男子其後被圍觀的群眾拉開，事件才告一段落。杭州地鐵翌日回應，指已關注到事件發生，如當事人報警，地鐵方面將積極配合。

至周五，一名李姓目擊者向內地傳媒透露，獲杭州地鐵公安聯繫，她會配合警方筆錄為事件作證。她表示，當日第一時間將事發片段上傳微博，「同為女性實在看不慣這樣的行為」。警方雖已通過閉路電視掌握打人男子的行蹤，但因車廂鏡頭視角不理想，證據並不充分，她希望當事人看到相關報道後，能配合警方調查。