女網紅直播時被前夫淋汽油焚身　全身80%燒傷命危

四川阿壩州金川縣觀音鎮一名網民周四（17日）發布求助眾籌，引起網民關注。該網民稱自己是30歲女網紅「拉姆」的家屬，自己女兒周一（14日）晚在家中直播時，被唐姓前夫闖入，用汽油焚燒至全身80%燒傷，生命垂危。治療費用高達數百萬，因家境貧困故在上網發起眾籌，向社會求助。警方事後通報證實事件，疑犯目前已被控制。

事發於當晚8時50分，拉姆在家中直播時，被唐男燒傷，事後被送阿壩州人民醫院。經診斷，拉姆因「全身燒傷3小時」，全身多處極重度燒傷、複合傷，出現低血容量性休克、重度脫水、多重器官衰竭，病情危重。拉姆家屬坦言：「看到眼前女兒面目全非，我也沒有活下去的動力，但看到女兒與死神掙扎，我就要用一切辦法挽回女兒的生命。」

據了解，拉姆家境貧困，收入來源主要靠種地和上山採藥，已被當地列為建檔貧困戶；拉姆靠直播脫貧，從前年開始發布影片，截至事發她已在影片平台發布了205個作品，共24.2萬粉絲。由於無力負擔治療費用，故其家屬上網求助，結果24小時內，已籌得100萬人民幣（約115萬港元），為仍未足以支付全部的治療費用。