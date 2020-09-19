東海航空開航14年　累計旅客運輸1600萬人次

東海航空今天（19日）迎來開航的第14年，作為扎根深圳的唯一民營客運航空公司，14年間實現零事故的安全運行，並先後引進主機隊機型波音737-800客機23架，累計完成旅客運輸1600萬人次、航空貨運70萬噸、開通國內外航線200多條。

佔地10萬平方米的現代化航空運營基地已漸具規模，包括自用停機坪、維修機庫、運控中心、培訓中心、行政中心、機組出勤樓等，並開創培訓體系，為航空業不斷培育人才。響應一帶一路及粵港澳大灣區發展規劃，大力拓展國際航線，東海航空於2017年12月開通深圳往返泰國芭堤雅，以及深圳往返越南富國島的國際航線。從第一條國際航線開通到第一條洲際航線開通後，2018年5月成功使用波音738窄體機開通深圳往返澳洲達爾文的洲際航線。

目前，東海航空已相繼開通北京、上海、成都等國內航線近200條，以及10多條國際航線，通達80多個國內外城市。

新冠肺炎疫情下，東海航空不計成本，積極籌集物資、統籌安排運輸，多次為疫區一線工作人員捐贈抗疫防護物資，亦於航班取消的大勢下提供包機，供工作人員往返多地。