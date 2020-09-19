廣州擬立法反餐飲浪費　禁大胃王直播假吃催吐

為杜絕餐飲浪費，廣東廣州市人大常委會周五（18日）公布，就《廣州市內反餐飲浪費條例（徵求意見稿）》向社會徵求意見；其中要求從事大胃王直播者守法，不得從事假吃、催吐等宣揚量大多吃、暴飲暴食的行為。市人大常委又提出公職人員需帶頭響應惜食行動，若在設宴中嚴重浪費食物將被處分；並禁止餐廳設最低消費，違者最高可被處以1000元（人民幣，下同，約1100港元）罰款。

意見稿指出，社會關注大胃王直播問題，當局需提出相應的監管舉措。網絡直播平台應制訂服務協議，採用必要措施加強審核直播內容，制止直播者浪費食物的行為。直播者應當遵守法律法規規定，傳播健康文明餐飲文化，不得假吃、催吐、獵奇等宣揚量大多吃、暴飲暴食的直播行為。如平台違反以上內容，將由互聯網資訊主管部門依法處理。

此外，餐飲服務經營者需根據消費者需求，提供半份、小份、小量等不同規格,且符合節約要求的餐品，並明示服務項目和收費標準。另需培訓侍應，根據顧客用餐需求，在不誤導、誘導的情況下，於訂餐、加餐等提醒適量點餐。如經營者未張貼節約用餐標識、誤導消費者過度點餐或拒絕提供打包服務，由市場監督管理部門責令限期改正；如不改正，罰款50元（約55港元）至500元（約550港元）。如經營者設最低消費且拒不改正，罰款200元（約220港元）至1000元。

意見稿又指，公職人員及公眾人物應帶頭倡導健康文明節儉的餐飲消費方式，為其他市民做表率；同時要求各部門、社會組織將反餐飲浪費納入管理規約、社團守則等，引導成員珍惜食物。