美參議員提《防止台灣遭侵略法案》　授權總統武力護台

台海局勢緊張之際，美國共和黨佛羅里達州參議員斯科特（Rick Scott），周四（17日）提出《防止台灣遭侵略法案》，要求授權美國總統在大陸對台動武時，動用軍事力量保護台灣，並鼓勵美國總統及國務卿訪台。

斯科特提出的《防止台灣遭侵略法案》，與眾議院外交關係委員會亞太小組主席約霍（Ted Yoho）今年7月29日在眾議院提出的同名法案內容一致。法案要求，加強台灣對抗大陸侵略行動的能力；有限授權美國總統動用武力，保護台灣免受武裝攻擊；要求大陸放棄威脅或武統台灣。

法案又要求，在台美及其他安全夥伴之間展開安全對話及聯合軍演；建議台灣加強本土防衞資源；要求美國貿易代表與台灣展開雙邊貿易談判；邀請台灣的總統到美國國會聯席會議發言等。法案訂有5年日落條款。

斯科特指出，該法案進一步強化美台關係，也增強台灣對抗大陸侵略的能力。他表示，數月以來多次呼籲北京停止侵害人權，履行尊重香港自治的承諾，停止打壓台灣，但北京持續威脅美國這個重要盟友，以至美國自身及全球其他盟友，故必須盡一切阻止北京對和平民主勢力動武。