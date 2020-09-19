蓬佩奧見圭亞那新總統　促謹慎發展對華關係

中美角力加劇，美國國務卿蓬佩奧周四（17日）訪問南美洲國家蘇里南後，周五（18日）轉抵鄰國圭亞那與該國新總統阿里見面。蓬佩奧告誡阿里要謹慎發展與中國的關係，尤其是警惕來自中國的投資。

蓬佩奧是首位訪問蘇里南及圭亞那的美國國務卿，兩國近年發現了石油蘊藏，近日亦有新政府上台，蓬佩奧此行是要與兩國討論之後的經濟發展問題。他接受圭亞那國營電視台訪問時稱，到訪主因是祝賀圭亞那的權力民主及和平地交接，並探討美國投資當地。

蓮佩奧指出，要確保外國直接投資以公平和透明的方式進入，認為每個國家都明白，當美國出現時，美方只要求公平競爭、法治、可執行的合同及一套產權，不會施加與商業企業有關聯的政治壓力，直言：「中國的運作方式則非常不同。」

蓮佩奧說，中共投資時會把軍事和商業深深交織在一起，向相關國家施加政治壓力，要求它們接受中國的投標，而這不是美國企業的行事方式，美企會僱用當地人，遵守法治、尊重國家主權，認為這些東西是其他國家想要的，也是圭亞那新領導人所要的。

此前，蓬佩奧訪問蘇里南時警惕當地小心中國的影響力，指接受中共投資後要付政治代價。中國駐蘇里南大使館周五發文批評，指他就涉華問題發表挑撥性言論，對此表示堅決反對，警告會自食惡果。大使館指摘蓬佩奧以民主、自由、人權為幌子，惡意挑撥別國與中國關係；又強調中方始終秉持相互尊重、互利共贏原則，與拉美各國發展關係，一貫要求海外的中國企業遵守當地的法律法規。

蓬佩奧周五轉往巴西與委內瑞拉難民見面，之後到訪哥倫比亞首都波哥大。