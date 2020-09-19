丹鳳縣陷財困　拖欠逾千萬人民幣學生餐配送費

內地多個省市早前被指拖欠老師工資，引起社會廣泛關注。陝西商洛市丹鳳縣政府近日又被揭發拖欠全縣學生營養餐配送費，金額更逾1000萬元（人民幣，下同，約1157萬港元）。當地食品公司指，自2016年起縣政府僅支付了126萬元（約146萬港元）的配送費，其餘欠款則遲遲未有歸還。當地政府周五（18日）回應指，該縣財政困難，將與食品公司商討還款事宜。

食品公司負責人吳先氐向媒體表示，公司在2016年通過公開招標，參與丹鳳縣的「學生營養改善計劃」，為全縣76家實施該計劃的學校配送營養餐食材，為期5年。合約規定，營養改善計劃專項資金，由縣財政局、科技和教育體育局每月按比例支付。但直至今年1月5日，政府仍未兌付相關費用。吳先生曾多次向有關部門追討欠款，但每次都無功而還。

吳先生更展示相關文件，指該縣科技和教育體育局局長方傳亮曾在《關於申請撥付學生營養改善計劃食材配送費用的報告》文件中簽署，證明拖欠配送費的情況屬實。吳又指出，公司由2016年秋季至2019年秋季7個學期配送費共956萬元（約1100萬港元），但政府只償還了當中126萬元。截至今年9月，政府的欠款已逾千萬。

吳強調，5年間為縣內學生配送營養餐，從無間斷，惟縣政府卻一直拖欠配送費，導致公司經營面對困難，現在更需要抵押廠房，借款應付日常營運開支，更被迫向食材供應商以及送餐的工人打下欠條。吳指自己已去信縣政府，說明公司運作困難的情況。他斥責縣政府借故推搪，吳現已打算向商洛市、甚至陝西省相關部門反映情況。

方傳亮周五回應事件，指縣政府非故意拖欠配送費，過去亦曾向食品公司繳付費用；只是目前縣內財政緊絀，需要與公司溝通。他亦指，合約內沒有明確說明要繳交多少配送費，又稱縣政府已無償提供場地予食品公司以示支持，政府將繼續跟進配送費支付事宜。