為父報仇輟學追兇17年　兒子質疑證物被人為毀滅

雲南昭通市鎮雄縣場壩鎮29歲男子向明錢，9歲時目睹父親向文志被殺，兇手張某奇久未落網。他輟學尋兇17年，終在2017年發現兇手行蹤，張某奇最後判囚終身。向男後來向法院提訴張的兄長為共犯，卻因證物不足及超出訴訟時效未能將其定罪。縣政府周五（18日）表示，將會核查案件，若有違紀違法問題，會依紀依法嚴肅處理。

案發於2008年8月27日，向男當日與鄰居張軍發生矛盾而吵罵，引發兩家爭執，其親姐被張軍祖母毆打。向文志得悉後與女婿一同前往張家理論，結果引來殺身之禍。向男憶述，當晚張家屋內電燈泡被打破後，屋內傳出慘叫聲，張某奇及兄長張某明隨即持刀匆匆離去，屋內其他人亦先後逃去。

向男及後見父親倒地，身上多處刀傷，送院搶救無效身亡。警方翌日傳喚張家人到派出所詢問，但未採取任何措施，警員最後只以1000元（人民幣，下同，約1160港元）資助了事。向文志去世致家庭收入一落千丈，向男因未能負擔學費而輟學。由於父親被殺案毫無進展，他最終決定為父尋兇。

直至2017年，有知情人報料稱，張某奇曾在福建南安市一個工廠工作。向男埋伏多日，最終發現對方行蹤並報案。經警方調查，張某奇行兇後經大嫂介紹在該廠工作，改名換姓在當地成家立室。向男表示，為找到張某奇，此次行程共花費8萬多元（約9.28萬港元），最終可讓父親瞑目。

惟張某奇被捕前，當地警方未能通過系統查獲張的身份，更發現其戶口已被注銷。向男質疑，警方當年根本未就父親被殺一事立案，也沒有在網上通緝疑犯。昭通市中級人民法院前年開庭審理，認為張某奇在扭打過程中殺死向文志，已構成故意殺人罪，但因他如實供述犯罪事實，最終以犯故意殺人罪，判處他無期徒刑，剝奪政治權利終身。

張某奇被押回鎮雄縣1個多月後，其兄長張某明亦被警方拘捕歸案，但最後因超出訴訟時效，檢方不予起訴。向男質疑，張氏兄弟共同殺人，但警方當年未對案件作出任何處理，包括追捕和通緝犯人，而受害者家屬17年間多次遞交的證物及材料等，至今只有小部分尚留在檔案室中，他懷疑有人在背後毀滅證物等資料，才令犯人一直在逃未被法律制裁。