小兄弟被困校車逾2小時　5歲弟腦死亡不治

江蘇連雲港一對5歲及6歲的兄弟，上月31日乘校車到幼兒園上課，卻被校車司機遺忘在車內，逾2小時後才被發現。兩人昏迷送院，其中兄長小貝經搶救後逐漸康復，弟弟小奕卻一直昏迷不醒，最終在周五（18日）因熱射病、缺血缺氧性腦病、腦死亡等搶救無效離世。

男童母親指，當日上午送2名兒子上校車，當時車窗關閉，校車未有開冷氣，車窗玻璃呈黑色，無法在車外看到車內情況。她下午接到校方通知稱兒子住院，與丈夫趕到醫院後，才得知兒子被校車司機顧某某遺忘在車內，「小貝又哭又叫，小奕躺在那不能動，一句話也說不出，就在床上抽搐」。

男童父親表示，小貝已逐漸康復，但醫生指中暑、熱射病可能有後遺症。小奕先後輾轉到徐州兒童醫院、首都醫科大學附屬北京兒童醫院治療，但一直昏迷不醒，最終不幸去世。他又指，幼兒園事後支付約15萬元人民幣（約17萬港元）的治療費用，但他準備以法律途徑追討，「為孩子討一個公道」。

涉事幼兒園為市場街雙語幼兒園，但連雲港市海州區教育局證實，幼兒園去年因沒有合資格證件及執照停業，卻擅自恢復經營。教育局指，將排查全區可能存在死灰復燃的無證幼兒園，同時會繼續跟進事件，督促幼兒園承擔責任，確保解決學童救治及後續問題。