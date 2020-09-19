紀檢監察機關掃黑除惡 懲腐打傘查處657人

中央紀委國家監委網站周六（19日）消息，自掃黑除惡專項鬥爭以來，天津各級紀檢監察機關共查處黨員幹部、公職人員涉黑涉惡腐敗、充當黑惡勢力「保護傘」、專項鬥爭推動不力等問題358件共657人，其中512人黨紀政務處分，128人移送司法。

天津先後查處西青區委前常委、政法委前書記朱明鵬，公安北辰分局前局長劉子讓，濱海新區寨上街道前工委書記陳玉慧等一批典型案件。在懲腐打傘過程中，市紀委監委成立工作組指揮指導、統籌協調、督查督辦，將全市16個區劃分為4個責任片區。

天津又採取「雙專班」辦案模式，凡是公安機關建立「掃黑除惡專班」的案件，相應同級紀檢監察機關需要同步建立「懲腐打傘專班」，分別展開調查工作，互通核查情況、移送證據、共商調查策略。對政法機關掛牌督辦或重點督辦的涉黑涉惡案件，紀檢監察機關及時介入、同步跟進「懲腐打傘」工作。

針對徵地拆遷領域中的土地違法問題、商貿集市領域中的監管不力問題、金融借貸領域中的「套路貸」違法問題、農村集體「三資」領域中的管理混亂問題等，天津一直有製發紀檢監察建議書，督促解決問題、改進工作、完善製度。截至目前，共製發86份紀檢監察建議書，其中64份已完成整改。

重慶市紀委監委周五（18日）出台《關於發揮紀檢監察機關職能作用服務保障優化營商環境的指導意見》，再次提到孫政才惡劣影響和薄熙來、王立軍流毒。《指導意見》明確15條措施為企業發展保駕護航，包括堅決查糾庸懶散拖，暗箱操作，違規干預微觀經濟活動、違規設置門檻、搞政策歧視、選擇性執法等問題，堅決防止以執法為名插手經濟糾紛、打壓民營企業。