李心草死亡案一審開庭　被告當庭認罪認罰

死者李心草（小圖）曾被男子禁錮一角不斷掌摑。

轟動全國的雲南昆明少女李心草死亡案，周六（19日）在昆明市盤龍區人民法院公開開庭審理。被控過失致人死亡罪的羅秉乾，當庭表示認罪認罰，庭上又審理了李心草母親陳美蓮提起的附帶民事訴訟案。法庭其後宣布休庭，案件將擇期宣判。

案發於去年9月9日凌晨，陳美蓮接獲警方通知，其就讀昆明理工大學的18歲女兒李心草在盤龍江醉酒溺斃；李的遺體2天後才被打撈上岸，警方迅速斷定李屬於自殺，草草結案。約1個月後，陳美蓮在網上曝光女兒生前片段，顯示李事發前疑似被2名男子非禮及掌摑。事件引起輿論哄動，質疑警方草草結案，警方隨後才通報稱已成立專案組調查，最終定性李是意外落水溺亡，羅秉乾其後被捕。

根據盤龍區人民檢察院指控，羅秉乾邀約李心草等人飲酒，並在李酒醉後出現嚴重危及自身安全的異常行為時，未採取合理、有效的看護或救助措施，未盡應負的注意義務，反而實施俯身貼近、掌摑李心草等不當行為，致其情緒、行為失控，翻越護欄並墮江溺亡，故應當以過失致人死亡罪追究其刑事責任。

在庭審中，控辯雙方圍繞指控事實進行訊問、舉證、質證等，羅秉乾當庭認罪認罰。在附帶民事訴訟部分，原告陳美蓮及代表律師亦發表了意見。法庭其後宣布休庭，案件將擇期宣判。