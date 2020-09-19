印度指解放軍阻擋拉達克10個巡邏點　釀兩軍對峙

中印邊境緊張局勢未解，印媒周六（19日）引述官員消息指，在拉達克地區的中印實際控制線，從北面的達普桑盆地至南面的班公湖，至少有10個印軍巡邏點遭解放軍封鎖。消息指，雙方未來數天將再召開軍團指揮官會議討論，但確切日期仍未有共識。

《印度人報》引述印度政府高級官員報道，印軍在中印實控線上，從喀喇崑崙山脈至久瑪律基地之間有65個日常巡邏點，但自4月以來已有10個巡邏點被解放軍阻擋進入。該官員指出，由於實控線不明確，巡邏點是最好的方法主張地區主權，但印軍巡邏點被中方阻擋，加上根據脫離接觸計劃設立的緩衝區，很多區域已不在印軍的控制內。

另有官員表示，解放軍目前封鎖的地區過去一直是印軍在巡邏，故印方在會議上一直要求中方恢復4月時的狀態。印度防長辛格周四在國會報告時曾指出，因為印軍巡邏被中斷而導致中印部隊對峙，並提到雙方在實控線的看法上在多個區域均有重疊。

由辛格、印度外長蘇傑生、國家安全顧問多瓦爾、國防參謀長拉瓦特、陸軍參謀長納拉瓦內等人組成的中國研究小組，周五（18日）在首都新德里開會，討論下一輪軍團指揮官會議、拉達克東部局勢、應對措施等事宜。

消息指，會上確認將與中方舉行第6次軍團指揮官會議的議題和議程，料於未來兩至三天舉行，印方將敦促中方根據協議，盡快把部隊撤出對峙地點。會上亦討論未來數天可能出現的突發情況和相關準備工作，還有陸軍為了長期作戰，已在拉達克東部提早展開部隊過冬準備。對上一次中印軍團指揮官會議，已是上月初舉行。