太白山自然保護區垃圾隨處焚燒　搭建板房出租招客

太白山國家級自然保護區位於陝西省寶雞市太白縣、眉縣、周至三縣交界，有數千種國家重點保護植物及動物。但近日有民眾發現，保護區內有臨時搭建的板房出租給遊客住宿，甚至經營餐飲，從大爺海抽取用水，垃圾更隨處焚燒處理，情況令人擔憂。

內媒周六（19日）報道，近日有多名遊客反映，保護區內小文公廟、大文公廟、大爺海有三處臨時搭建的板房，被用作出租給遊客住宿、對外營業餐飲使用。沿路隨處可見水泥建成的垃圾台沒有人清理，只是即場焚燒處理；而大爺海附近的板房，更從大爺海抽水自用，恐嚴重破壞當地生態環境，並損害長居於此的動物。

記者採訪發現，太白山國家級自然保護區管理局設立的檢查站外，已有一處搭建出來的板房對外出租，一張床位出租價格80元人民幣（約88港元），亦有餐飲、商店商品等出售給遊客。有大文公廟工作人員承認，板房已建了10年左右，又稱今年受疫情影響生意難做；另有管理局人員向自行搭建帳篷的人收費。

有來自北京的登山遊人表示，從拔仙台開始沿路的垃圾隨處可見，直指這些亂扔的垃圾難以降解，更恐被保護區內的動物啃食，危害牠們的健康。另有登山專家亦認為，在該處建板房對外出租，必然會破壞大爺海的生態環境，所有釋出的氣體和垃圾分解之後將殘留山林污染環境。