深圳鬧市改造進度落後　前村長詐騙發展商逾5億人民幣

深圳市羅湖區田心村，是該市在2009年首批列入城市更新計劃的舊村改造項目，理應一早完成改造，卻因前深圳市人大代表、村長梁澤寧以合作舊村改造為名欺詐多間發展商，大肆斂財逾5億元（人民幣，下同，約5.8億港元），為田心村遺下難以釐清的舊爛帳及權責關係，導致項目一直延誤，直至日前才確定華潤置地為項目正式合作方。

內地傳媒報道，梁澤寧在1996年以村長身份，擔任田心實業股份有限公司董事長一職，翌年開始田心村物業的首輪開發，因僅涉及部分地塊，且田心片區早期缺乏系統規劃，因此在用地布局、市政工程設施、公共服務配套等方面存在較大問題。他在2015年9月潛逃至新加坡，一度被國際刑警組織發紅色通緝令通緝，直至去年4月終被遣返中國。

梁澤寧表面上鼓吹舊村改造，曾公開表示城中村改造升級是公司當前和今後發展進步的主攻方向，暗地裏卻深陷賭癮、賭債纏身，借舊改斂財還債。他落網後交代，隨個人權力漸大，「自己有點控制不住自己」，經常出入各種高檔酒樓會所，賭博更成為他的最大樂趣，最高峰時欠下超過4000萬元（約4630萬港元）賭債。

他為了還清賭債，將目光瞄準村內的舊村改造項目，並以公開招標的方式邀請合作方，同時與14間發展商簽訂合作開發協議書、意向書，騙取誠意金、訂金、進度款、借款等共5.64億元（約6.5億港元）。其中，內地著名發展商金地集團，曾計劃增資4.25億元（約5億港元）取得某項目公司8成股權，再逐步取得田心村的開發權益，惟2個月後梁澤寧失聯，田心村改造進展無限暫停。

羅湖區的村、街道和區一級事後重新修訂相關制度，並在2017年11月出台規定股份公司不可違反審查備案規定自行選擇更新合作方；田心村亦實行公章分開保管、領導審批權限收緊等措施，杜絕類似事件再發生。