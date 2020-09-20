男子請假休養被拒後自殺亡　家屬：月休僅2日

廣東佛山市某工廠一名男員工，近日因請假遭拒後，留紙條稱：「工作壓力大，身體不適」，遂於工廠內自殺亡，引起關注。死者家屬與廠方正在商義賠償方案，當地勞動部門和警方介入調查。

死者家屬稱，死者工作的環境比較惡劣，且每月只能休息2日，死者曾做過身體檢查，結果是「腸胃不好」，醫生建議他休養，他於是申請半個月假，不料工廠不批准，要求他繼續工作，否則離職，令他壓力更大。

死者寫紙條稱，工作壓力大影響健康，時常失眠、呼吸困難、內分泌失調，想請假休息，但公司竟要求他離職，但他擔心離開已工作6年的工廠後找不到工作，令他感到憂慮：「孩子還小，父母年老。」

工廠負責人表示，工廠自新冠疫情後，訂單比去年減少了三分之一。他稱，員工平時從上午8時工作至下午6時，中午有休息，沒有加班。5日之內的假期申請，一般寫個請假紙就會獲批，但若超過10日，便要向管理層申請，若病假則須提供醫生證明。

他續指，死者平時負責鋼鐵加工，自從他死後，廠內大部分人相繼辭職，原本有10名員工，目前僅剩2、3人，他指出員工的死令人「住不敢住，班不敢上」，工廠已停工。

有網民痛斥，「月休2天，無人管」、「工會呢？勞動法就是張紙」、「由工人階級領導的，都是屁」、「不只是佛山，所有的小工廠都會這樣」。