兩男冒充軍官詐騙近1000萬人民幣　最高判囚15年

北京市一名劉姓男子與姜姓男子冒充國家機關人員，以協助承攬工程、安排進入政府工作以及解決食店拆遷為由，共騙取近1000萬元（人民幣，下同，約1150萬港元）。北京市高級人民法院近日以詐騙罪，分別判處劉男、姜男有期徒刑15及11年；罰款15萬元（約17.4萬港元）及11萬元（12.7萬港元）。

法院審理時指，劉男和姜男冒充中央國家安全委員會、中央軍委聯合參謀部工作人員，騙取受害人張男及王男的信任。在2017年，兩人分別以幫助張男餐廳騰退事宜、承攬河北省雄安新區高速公路兩個加油站的經營權、解決食店拆遷事宜為由，共騙取張男550萬元（約637萬港元）；劉姜兩人又以幫助安排王男到中央國家安全委員會工作、承攬雄安新區高速公路護欄工程為由，騙取王男共419萬元（約485萬港元）。

法院一審認為，判處劉男和姜男詐騙罪罪成。兩人不服上訴，更辯稱源於受害人後續資金不足，兩人並沒有冒充國家機關工作人員詐騙。北京高院二審認為，劉男挪用騙款償還債務，加上劉男明確告知受害人其在國安委任職並與領導關係密切等，故駁回上訴，維持原判。