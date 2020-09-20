封殺前夕　特朗普批准TikTok與甲骨文沃爾瑪合作協議

美國原定周日（20日）起禁止民眾在美國下載及更新中國影音應用程式抖音海外版TikTok。禁令生效前夕，美國總統特朗普上周六（19日）確認批准了甲骨文及沃爾瑪洽購TikTok的交易協議，會成立一間全新的公司，總部將設於美國德州，聲稱「新公司與中國毫無關係」。美國商務部指，交易仍需待美國海外投資委員會（CFIUS）批准，而TikTok禁令將延後一周至下周日（27日）生效。

多間外媒較早前率先報道TikTok與甲骨文及沃爾瑪的協議，特朗普其後向記者確認消息，稱「會祝福這份協議，若它們能完成交易是好事，不能的話亦無問題」。他透露，甲骨文及沃爾瑪收購TikTok後會成立新公司「TikTok Global」，總部可能設於德州，聘用至少2.5萬人，並向支援美國人教育的基金捐獻50億美元（約390億港元），會繼續營運TikTok。

美媒則稱，TikTok Global將由甲骨文和沃爾瑪控制，跟中國無關。大部分董事由美國人擔任，主席由美國人擔任，另外會有一名保安專家出任董事會成員。

TikTok發聲明證實協議，甲骨文和沃爾瑪將在TikTok股票發行前參與融資，最多可獲TikTok的20%流通股權。甲骨文將負責處理所有TikTok美國用戶數據及電腦系統保安工作，確保滿足美國國家安全要求，沃爾瑪則屬商業合作夥伴，無交代更多詳情。甲骨文一方表示，公司將佔TikTok Global的12.5%股權，沃爾瑪未有回應，亦未知今次收購涉資金額。