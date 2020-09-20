男子討薪未果放火燒死老闆娘　判囚終身賠54萬人民幣

中國裁判文書網近日通報，陝西渭南市大荔縣一名90後劉姓男子，因到燒餅店討薪不成，憤而在店內潑灑汽油。他及後更點火燒舖，導致老闆娘燒成重傷，在送院後身亡。法院一審後，劉男因犯放火罪，被判無期徒刑。劉男亦需向死者家屬賠償54.5萬元人民幣（約63萬港元）。劉男不服上訴，但陝西省高院終審後，決定維持原判。

案情指，劉男在前年9月於死者的燒餅店打工，因店主欠其工資未付，劉男曾多次上門追討不果後，向大荔縣勞動保障監察大隊投訴。監察大隊調查時，老闆娘稱並不認識劉男，亦不存在拖欠工資一事，拒絕與勞動監察大隊人員溝通。大隊遂要求劉男申請勞動仲裁解決爭議。

在去年1月10日，劉男攜帶一桶汽油到燒餅店索要工資時，與老闆娘發生衝突。劉男隨後拿出汽油，並潑向老闆娘及店舖設施。老闆娘上前制止，雙方一度拉扯，當兩人在店門口烤爐旁時，老闆娘身上突然着火，火勢蔓延至店內。老闆娘留醫一個多月後因感染及器官衰竭死亡。

劉男在案發後主動到公安局投案。在法庭作供時表示，本來沒想過往人身上潑汽油，但因一時衝動，釀成大錯。渭南市中級人民法院判刑時指，劉男無視他人生命健康及財產安全，將汽油潑灑到死者身上，行為構成放火罪。鑑於劉男自首並在庭上認罪，加上死者對該案亦有一定責任，因此判無期徒刑；劉男需賠償死者的醫療、喪葬、護理等費用。