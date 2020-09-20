拆遷戶斷電告縣政府　打贏官司房屋遭強拆

河南省南樂縣一名唐姓男子，去年因為拆遷問題被中斷電力供應，他於是起訴縣政府並勝訴，但法庭作出判決一個月後，縣政府卻下達強拆通知，將唐男的房屋拆除。

據內媒報道，唐男所居住於南樂縣城關鎮南關村，2017年被縣政府納入集體徵地範圍，全村789戶居民，共763戶與縣政府簽訂徵地補償協議，唐男是少數拒絕接受徵地的居民。2019年6月，南樂縣供電公司接到縣政府通知，停止向唐男供電。唐男於是向縣政府提出起訴。

唐男認為，南樂縣供電公司在沒有合法有效的法律文件下，單方面拒絕向公民提供電力服務，屬違法。南樂縣法院一審認定，當地供電設施因拆遷及安置工程被拆除，假如重新架設線路待唐男同意拆遷後再拆除，會造成浪費，因此駁回唐男的訴求。

唐男不服，向濮陽市中級法院提出上訴，案件今年7月宣判。法院認為，唐男與南樂縣政府並未達成拆遷補償協議，南樂縣供電公司作為提供公共服務產品的單位，有義務採取措施保障唐的基本用電需求，因此改判供電公司需在30天內恢復向唐男供電。

但唐男等了一個月，供電公司仍沒有動靜，當他打算向法院申請強制執行之際，鎮政府卻於9月7日向他發出強拆通知，限令其2日內完成自行拆除。雖然唐男翌日即前往縣法院起訴城關鎮政府行政違法，但房屋隔一天就被強拆。

對於唐男的房屋被強拆是否違反「先補償、後拆遷」的原則，以及城關鎮的強拆行為是否獲法院准許，內媒曾多次聯絡南樂縣縣長曹擁軍和城關鎮鎮長王曉華，惟王曉華回覆稱，唐男已將城關鎮政府列為被告，向縣法院提出行政訴訟，因此事件交由南樂縣人民法院依法裁決。