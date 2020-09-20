景區工作人員玩高空項目墮谷　急送院搶救

有網友日前爆料稱，有遊客上周五（18日）懷疑在重慶萬盛奧陶紀公園玩高空項目時不幸掉落。旅遊局人員向傳媒證實事件，稱墮谷者為景區一名女工作人員，她其後被救起送往醫院搶救。

目擊者錢先生向內媒表示，當日下午3時許，他看到兩名遊客身懸索道上，一名女遊客坐在座椅上，手執吊繩，其身後較遠處還有一名遊客也懸停在索道上，由於距離太遠看不清兩人有否做好安全措施。錢先生續指，隨後工作人員手動拉索道，將接近終點的一名有安全帶的遊客先拉上岸，但距離終點較遠的則沒有那麼幸運，工作人員施救時，她突然掉進山谷，「看到掉下來那刻周圍人一陣尖叫，太揪心了，這個山谷垂直距離大概三、四十米。」

錢先生指，半小時後工作人員尋獲墮谷女子，「有四個人抬着她的手和腿送去醫院搶救」。據另一目擊者稱，女子掉下去前有掙扎，「可能最後沒力氣了，還是掉下去了。」

旅遊局方面指，距離錢先生較遠處的「遊客」實為園方一名女工作人員，最終不幸掉落的也是她。事發後工作人員前往景區調查事件，正等候調查結果，至於該名女工作人員是否有生命危險，對方稱「暫不了解」。