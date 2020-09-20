美媒揭CIA圖收集華軍艦數據　誤判天氣事敗

中美在南海的角力加劇之際，美媒上周六（19日）披露美國中央情報局（CIA）2008年在菲律賓呂宋島海域一場失敗情報行動內幕。當年4名隸屬CIA海事部門的間諜，原定由馬來西亞駕駛遊艇到日本，期間在菲律賓呂宋島放下水底裝置監察中國海軍艦隻的活動，但最終情報人員誤判天氣，導致遊艇在颱風中翻沉，至今未見屍首。

美媒引述多名CIA前官員及知情人士指，CIA臥底人員斯坦里克（Stephen Stanek）、佩里克（Michael Perich）、麥考密克（Jamie McCormick）及米克斯（Daniel Meeks），均受僱於一間由CIA開設、以買賣遊艇生意作掩飾的佛州公司，斯坦里克曾接受潛水訓練，並以船長為職業作掩飾。

眾人當年的行動原定假借把新遊艇由馬來西亞駛到日本交收，趁駕船出海期間到呂宋島海域，再由斯坦里克及佩里克以商用潛水裝備潛入海放置水下裝置，利用一項機密技術收監視解放軍海軍艦隻的電子信號。他們之後會繼續駛向日本，在當地逗留數周「過冷河」後再返回相關海域收回裝置。

不過，四人行動前遇上熱帶風暴海高斯吹襲菲律賓，他們的航行路線在海高斯移動路徑範圍，遊艇期間在菲律賓沿岸航行多日。斯坦里克檢視雷達數據及天氣預測後，相信海高斯會改變路徑，決定按計劃出發。惟海高斯最終無改變路徑，遊艇在海上失蹤，CIA曾與日本自衞隊協調搜索但無發現。CIA發言人以當局行動機密為由，拒絕評論事件。