否認「不可靠實體清單」針對美國　華商務部促中美合作

中國商務部上周六（19日）公布今年第4號《不可靠實體清單規定》 （下稱規定），被認為報復美國近期制裁華為、微信、TikTok等中國企業。華商務部周日（20日）回應記者提問強調，規定既不針對特定國家，也不針對特定實體，同時再次呼籲，合作是中美兩國唯一正確的選擇。

商務部條約法律司負責人表示，中國政府於去年5月已對外宣布將建立不可靠實體清單制度。經過一年多的認真研究和審慎論證，並多次聽取有關方面的意見，近期終於完成立法程序。規定主要為保護中國企業、其他組織或個人的合法權益，糾正個別外國實體的違法行為，維護國家主權、安全和發展利益，維護公平、自由的國際經貿秩序。

負責人指出，這次中方實施規定，是要為守法合規的在華外商提供更加穩定、公平和可預期的營商環境，排除不法行為干擾。同時規定僅針對極少數破壞市場規則並違反中國法律的外國實體，誠信守法的外國實體完全無需擔心。負責人強調，機制對有關外國實體啟動調查、決定列入清單，到採取處理措施，整個程序保持透明。

對於首批不可靠實體清單將於何時發布，以及包括哪些企業，負責人稱，清單沒有預設時間表和企業名單，工作機制在綜合考慮各項因素作出決定後，將依法予以公告。負責人希望美方能與中方相向而行，尊重國際法和國際規則，在平等互利的基礎上開展對話和協商。