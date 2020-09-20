新冠肺炎：台增一宗無症狀感染　菲律賓女子入境後確診

台灣周日（20日）公布新增一宗新冠肺炎確診病例，患者為一名來30多歲的菲律賓女子。她上周五（18日）自當地前往台灣工作，入境時無症狀，經採檢後獲安排集中檢疫並確診，目前已收治入院，至今仍無症狀。

流行疫情指揮中心表示，衞生單位已掌握與該菲律賓患者同機的23名接觸者，其中9人為前後兩排座位旅客，已列居家隔離對象；14名機組員則列為自主健康管理對象。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前菲律賓每天維持新增3000至4000宗確診病例，雖較最高峰時單日增加近6000宗確診的數字有所下降，但降幅緩慢。台灣專家諮詢小組曾討論是否解除對菲律賓入境人士進行全面採檢，但至今尚未有定案。至於其他高風險的東南亞國家會否參照菲律賓實施入境全面採檢，莊人祥表示，經評估仍決定以菲律賓為主。

台灣至今累計507人確診，當中415宗為境外輸入病例，55人本地確診，36人為敦睦艦隊群聚感染，另1宗感染源不明。確診個案中7人死亡、479人治愈、21人仍住院隔離中。