海峽論壇疑降格　汪洋重提九二共識斥台獨是絕路

第12屆海峽論壇周日（20日）在福建廈門開幕，全國政協主席汪洋透過視像形式致辭，重提「九二共識」，強調台獨是絕路，挾洋自重、鋌而走險只會給台灣帶來不可承受的風險。

汪洋表示，兩岸關係數十年的發展證明，交流則兩利，隔閡則兩傷。今年世界經濟形勢異常嚴峻，前8個月兩岸貿易額逆勢增長10%，充分說明大陸始終是台灣最堅強的後盾、最篤定的依靠。他指在某些外國勢力眼中，台灣只不過是與大陸博弈的棋子，中方絕不容忍國家主權、安全、發展利益受到任何損害。

汪洋又指台灣島內有人要限制兩岸交流合作，妄圖與大陸經濟脫鈎、文化斷裂，這不是政治分歧，而是歷史逆流，不是為民眾興利，而是為一己之私，對台灣有百害而無一利。

今年的海峽論壇因大陸官媒主播早前的「求和說」，導致國民黨取消以政黨形式參與。在論壇舉行前，由大陸國台辦主任劉結一會見台灣與會人士，包括台灣新黨主席吳成典、名嘴黎建南、中國統一聯盟主席戚嘉林及中共人大台灣代表盧麗安等50多人；主辦方以防疫為由，僅開放記者拍照。會面儀式首次不是由全國政協主席主持，惹來層級下降的質疑。