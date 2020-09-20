台經濟部長稱台美有共識　盡快展開正式對話

美國國務次卿克拉奇上周訪問台灣3天，雖然此行未實現台美經濟及商業對話，但台經濟部長王美花周日（20日）表示，雖然這次雙方主要就正式會議交換意見，並非正式對話，已是踏出重要的一步。她又稱，雙方已有共識，會盡快展開正式對話。

王美花表示，這次雙方花較多時間就政策情況進行說明，例如是台灣本地5G相關設備的使用狀況、台商回台和到第三地重組供應鏈、台灣的投資審查制度等。美方除談及雙方可以在新南向項目進行合作，也提到國務院正推動的女性全球發展和繁榮倡議等議題。

台灣的蔡英文總統設宴款待克拉奇一行人時，台積電創始人張忠謀也獲邀。王美花表示，張忠謀當晚只是出席晚宴，雖然對話中台方有針對台灣的半導體行業生態環境作說明，但不涉及個別項目合作。

王美花指出，這次雙方主要盤點未來可討論的議題，因此仍在政策了解階段，但經過一次次的交流，盼可深化台美之間各項議題合作，只要往後進展順利，就是最主要的方向。至於未來雙方會在哪些方面合作， 若有具體方向，會再對外公布。